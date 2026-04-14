В Азербайджане пересмотрят страховые суммы на жилье

В Азербайджане подготовлена новая законодательная инициатива в сфере обязательного страхования недвижимости, которая уже согласована с правительством.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Вюсал Гурбанов, отвечая на вопросы журналистов.

Новая концепция направлена на повышение эффективности и прозрачности страховой системы.

Согласно нововведениям, страховая сумма будет определяться с большей привязкой к рыночной стоимости недвижимости.

Он отметил, что для этого будет применяться специальный механизм расчета:

"Рыночная стоимость одного квадратного метра в регионе, где расположена недвижимость, будет умножаться на общую площадь жилого объекта".

Также предусмотрены цифровизация системы и интеграция баз данных. По его словам, в рамках этого процесса будут объединены базы данных Бюро обязательного страхования и других государственных структур.

"Новый подход также позволит более точно оценивать катастрофические риски, такие как землетрясения и наводнения, и снизить нагрузку на государственный бюджет", - добавил он.