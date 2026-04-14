В США высказались об опасениях насчет курса доллара
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что его не беспокоит возможность ослабления доллара из-за американо-израильской военной операции против Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Как вы могли наблюдать на протяжении войны, доллар укрепляется. Так что я об этом не беспокоюсь", - сказал он в интервью порталу Semafor в ответ на соответствующий вопрос.
Глава американского Минфина также выразил мнение, что Федеральной резервной системе США (ФРС, выполняет функции центробанка) в условиях конфликта стоит занять выжидательную позицию по вопросу изменения базовой ставки.
