В Британии на берегу нашли тушу неизвестного животного

Тушу неизвестного животного нашли на берегу острова Англси в Великобритании. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Sun.

По данным издания, останки были обнаружены на пляже после шторма. У животного имелись четыре ноги с копытами, при этом его тело было частично покрыто шерстью, однако сильное разложение затруднило точное определение вида.

Фотографии существа вызвали ажиотаж в соцсетях. Пользователи выдвигали различные версии происхождения останков, предполагая, что это может быть олень, корова, лама или альпака. При этом версия о лошади была отвергнута, поскольку у найденного животного раздвоенные копыта, тогда как лошади относятся к непарнокопытным.