В Аргентине начался новый судебный процесс по делу о смерти легенды футбола Марадоны

Сегодня в Аргентине начнется новый судебный процесс по делу о смерти легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от сердечного приступа во время восстановления после операции на головном мозге по удалению тромба. Семи членам его медицинской команды предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности почти через год после того, как предыдущее дело развалилось из-за несостоявшегося судебного разбирательства, пишет Reuters.

В суде Сан-Исидро будут заслушаны показания почти 100 свидетелей в рамках дела о предполагаемой халатности медицинской команды Марадоны, приведшей к смерти чемпиона мира 1986 года.

Его медицинская команда отрицает какие-либо правонарушения. Обвиняемыми являются психиатр, нейрохирург, психолог, врачи, медсестра, старшая медсестра.

Спустя два месяца после начала первого судебного процесса в марте прошлого года было объявлено о прекращении разбирательства.

На начальном этапе судебного разбирательства прокуроры утверждали, что медицинские работники нарушили протоколы лечения и что дом, где Марадона восстанавливался после операции, представлял собой "театр ужаса", где не был обеспечен необходимый уход.

Защита возразила, что его смерть была неизбежна, учитывая его давние проблемы со здоровьем. Марадона десятилетиями боролся с зависимостью от кокаина и алкоголя.

Обвинения в халатности всплыли в 2021 году после того, как прокуратура назначила медицинскую комиссию для расследования смерти Марадоны. Комиссия пришла к выводу, что его медицинская команда действовала "ненадлежащим, некомпетентным и безрассудным образом".

В случае признания виновными подсудимым грозит тюремное заключение сроком от восьми до 25 лет.