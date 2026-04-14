https://news.day.az/world/1827715.html Вэнс заявил, что США достигли своих целей в Иране Администрация США считает, что цели военной операции против Ирана достигнуты и теперь можно переходить к завершению конфликта. Как передает Day.Az, об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Fox News. "Я действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда достигли наших целей. Мы можем начать завершение этого.
Вэнс заявил, что США достигли своих целей в Иране
Администрация США считает, что цели военной операции против Ирана достигнуты и теперь можно переходить к завершению конфликта.
Как передает Day.Az, об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Fox News.
"Я действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда достигли наших целей. Мы можем начать завершение этого. Я бы предпочёл, чтобы это закончилось успешными переговорами", - добавил вице-президент.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре