Вэнс заявил, что США достигли своих целей в Иране

Администрация США считает, что цели военной операции против Ирана достигнуты и теперь можно переходить к завершению конфликта.

Как передает Day.Az, об этом заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в интервью Fox News.

"Я действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда достигли наших целей. Мы можем начать завершение этого. Я бы предпочёл, чтобы это закончилось успешными переговорами", - добавил вице-президент.