Лавров в Китае

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прибыл в Китай с официальным визитом.

Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Лавров пробудет в Китае с 14 по 15 апреля. В рамках этой поездки запланированы переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, в ходе которых будет обсужден широкий спектр вопросов двухстороннего сотрудничества.

Также министры планируют затронуть тему взаимодействия в международных организациях и объединениях - Организации Объединенных Наций (ООН), БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), "Группе двадцати", форуме Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и других.

Визит Сергея Лаврова состоялся по приглашению китайской стороны.