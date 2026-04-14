Роналду не исключил участия на ЧМ-2030 в 45 лет

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду допустил возможность участия в чемпионате мира 2030 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает DAZN.

Так, 41-летний футболист заявил, что пока не исключает продолжения карьеры до 45 лет.

"Я не отказался от идеи сыграть на чемпионате мира 2030 года. Я забиваю голы каждую неделю в 41 год, возможно, смогу выступать еще четыре года", - отметил Роналду.

Чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в шести странах. Матчи открытия примут Уругвай, Аргентина и Парагвай, а основная часть турнира состоится в Испании, Португалии и Марокко.

Лучшим результатом сборной Португалии на чемпионатах мира остается третье место, завоеванное в 1966 году.