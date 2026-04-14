ИИ-очки стремительно набирают популярность в Китае

Умные очки с элементами искусственного интеллекта стремительно набирают популярность в Китае, находя применение как в повседневной жизни, так и в образовательной сфере.

Как передает Day.Az, по данным рынка, в 2025 году в Китае было поставлено около 2,5 миллиона пар таких устройств, что составляет 16,7% от общемировых поставок.

Пользователи применяют ИИ-очки для перевода дорожных знаков за границей, синхронного перевода на деловых встречах, а также в качестве телесуфлера во время публичных выступлений.

Вместе с тем растет интерес к устройству и со стороны студентов. По их словам, умные очки используются для списывания на экзаменах, поскольку внешне их сложно отличить от обычных. Несмотря на то, что на крупных экзаменах, включая национальные вступительные испытания и экзамены на госслужбу, использование подобных гаджетов строго запрещено, на обычных школьных тестах контроль зачастую оказывается недостаточным.