В Масазыре мотоциклисты устроили опасную езду - ФОТО - ВИДЕО
В поселке Масазыр Абшеронского района группа молодых людей грубо нарушала правила дорожного движения, передвигаясь на мотоциклах.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
В связи с этим в Главном управлении Государственной дорожной полиции МВД заявили Trend, что данные видеоматериалы находятся на стадии проверки.
В ведомстве в очередной раз обратились к мотоциклистам с призывом строго соблюдать правила дорожного движения, особенно использовать мотошлемы и другие средства защиты.
