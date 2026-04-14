Названо число женщин-фермеров в Азербайджане

В Азербайджане насчитывается 80 тысяч женщин-фермеров. Столько же женщин являются землепользователями.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на международной конференции на тему "Укрепление голосов женщин ради устойчивого развития в пространстве СВМДА" в Баку, организованной Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявила председатель Ассоциации сельских женщин Азербайджана Гюльбениз Ганбарова.

По ее словам, упрощение регистрации бизнеса, расширение электронных услуг, обеспечение доступа женщин к финансовым ресурсам - это основные цели на будущее. Женщины, работающие в хозяйстве, должны участвовать как полноправные экономические субъекты.

Гюльбениз Ганбарова также обратила внимание на коллективный женский бизнес в селах. Она отметила, что в регионах коллективный женский бизнес получает широкое распространение:

"В рамках этой модели женщины, действуя сообща, производят больше, осуществляют продажи и получают доход. По мере расширения своего бизнеса они также обеспечивают работой других женщин, живущих в селе. До настоящего времени 780 женщин обеспечили себя занятостью на основе этой модели".