Крупный пожар на предприятии BYD

Пожар произошел рано утром 14 апреля на предприятии BYD в районе Пиншань города Шэньчжэнь.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ. Местные власти и сама компания подтвердили, что инцидент был локализован, пострадавших нет.

Согласно информации, опубликованной местными пожарными службами, инцидент произошел в 2:48 ночи 14 апреля в многоуровневой парковочной конструкции, расположенной в подрайоне Ма Луан района Пиншань. После поступления сигнала тревоги на место незамедлительно были направлены районные и городские службы экстренного реагирования, включая пожарно-спасательные подразделения.

На кадрах, распространившихся в китайских социальных сетях, виден густой дым, поднимающийся над промышленной зоной.

Причина возгорания пока не раскрыта.

В компании BYD сообщили, что пострадавший объект представлял собой "трехмерный парковочный гараж" на территории комплекса в Пиншане, который использовался для хранения тестовых и списанных автомобилей.

BYD подчеркивает, что место инцидента не относится к основным производственным цехам комплекса в Пиншане. Официальной информации о повреждении производственных линий или сборочных мощностей не поступало.

На данный момент нет подтверждений нарушения операционной деятельности на объекте. База в Пиншане остается одним из ключевых производственных центров BYD, и доступная информация указывает на то, что последствия ограничились только затронутой парковочной конструкцией.

Инцидент произошел на фоне активного расширения зарядной инфраструктуры BYD параллельно с ростом производства автомобилей. Компания недавно подтвердила развертывание 5000 станций быстрой зарядки в 297 городах Китая, достигнув этого показателя всего за несколько недель. Эти станции поддерживают зарядку на уровне мегаваттной мощности, позволяя совместимым автомобилям заряжаться с 10% до 70% примерно за пять минут при стандартных условиях.