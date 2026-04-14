В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о мобилизации армянской диаспоры во Франции.

Ну как конференция "Диаспора. Мобилизация" во Франции могла обойтись без главного "мобилизатора" всея Руси - Ары Абрамяна? Париж замер в предвкушении, а Эйфелева башня, поговаривают, слегка наклонилась в сторону аэропорта Шарль-де-Голль, чтобы первой поприветствовать столь важного гостя.

Взобравшись на трибуну с грацией человека, который лично изобрёл слово "патриотизм", Ара-джан поспешил напомнить собравшимся, кто здесь настоящий архитектор реальности. По его версии, Союз армян России - это не просто организация, а тот самый волшебный суперклей, на котором десятилетиями держалась триада Армения-"арцах"-диаспора. Без него, дескать, всё давно бы развалилось, как карточный домик под парижским сквозняком.

Но пока он упивался собственным величием и эхом своих же речей, за окном уже давно наступила другая эпоха. Объекта его пламенных заклинаний больше не существует.

Впрочем, Ара-джана это не смущает: он продолжает бодро жонглировать трупами слов. "Триединство! Мобилизация! Мы никогда не сдадимся!", - выкрикивает он, словно старый фокусник, который так и не заметил, что кролик в шляпе давно издох, а зал заполнил тяжелый запах тлена.

Звучит пафосно. Только разбитую вазу слюной не склеить. И уж точно не вдохнуть в неё жизнь, сколько ни повторяй мёртвые мантры. Реальность уже давно вынесла свой приговор, а Ара Абрамян всё ещё стоит на сцене и пытается оживить покойника.