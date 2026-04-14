Lufthansa столкнулась с крупнейшей забастовкой за последнее десятилетие

Начавшаяся в понедельник забастовка в Lufthansa может стать крупнейшей за последнее десятилетие. Сотрудники ведущего авиаперевозчика Германии и Европы протестуют на фоне празднования 100-летнего юбилея компании, пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

13 апреля началась двухдневная забастовка пилотов Lufthansa, которая уже привела к отмене сотен рейсов. Теперь ожидается, что в среду и четверг стачку проведет профсоюз бортпроводников. В результате авиакомпании придется четыре дня подряд работать в условиях нехватки персонала.

В последний раз забастовки длились несколько дней подряд более 10 лет. Если забастовка бортпроводников пройдет по плану, то она совпадет по времени с праздничным мероприятием в аэропорту Франкфурта-на-Майне, которое Lufthansa проведет в среду в честь своего 100-летнего юбилея. Ожидается, что его посетит канцлер Фридрих Мерц, а профсоюзы в этот день проведут демонстрации.

Как и многие другие авиаперевозчики, концерн Lufthansa Group переживает сложный период из-за высоких цен на топливо в результате американо-иранского конфликта. Если в 2025 году акции группы компаний выросли на 36%, то с начала года они снизились на 6,7%. "Новый призыв профсоюза бортпроводников к стачке печальным образом демонстрирует, что им абсолютно безразлична судьба пассажиров и будущее Lufthansa", - сказал член совета директоров Михаэль Ниггеман.

Трудовой конфликт в Lufthansa Group связан с условиями оплаты труда пилотов и социальными выплатами бортпроводникам. С начала года профсоюзы уже провели три крупные стачки.