Церемония прощания с корифеем балетного искусства Магсудом Мамедовым в Баку

В мечети Тезе Пир проходит церемония прощания с корифеем балетного искусства, кавалером ордена "Шохрат", народным артистом Азербайджана Магсудом Мамедовым, сообщает Day.Az. Мастер сцены скончался на 97 году жизни 13 апреля.

Имя Магсуда Мамедова навсегда вписано в историю национального искусства. Он стал первым азербайджанским артистом балета, получившим профессиональное образование, и одним из тех, кто заложил основы отечественной хореографической школы. Его талант, трудолюбие и постоянный творческий поиск снискали ему искреннюю любовь зрителей и признание профессионального сообщества.

Магсуд Мамедов родился 30 мая 1929 года в Гяндже. С ранних лет проявлял интерес к танцу, а уже в 1938 году в составе самодеятельного коллектива принял участие в Декаде азербайджанского искусства и литературы в Москве. Путь в большое искусство привёл его в Бакинское хореографическое училище (ныне Бакинская академия хореографии), а затем - в Московскую государственную академию хореографии, где он встретил свою будущую супругу - балерину и балетмейстера Рафигу Ахундову (1931-2024, народная артистка Азербайджана).

После окончания учёбы он был принят в труппу Большого театра, однако вскоре вернулся в Баку, где в 1951 году стал ведущим солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

На сцене он создал яркие и запоминающиеся образы в балетах "Легенда о любви", "Девичья башня", "Гюльшен", "Лебединое озеро", "Жизель", "Бахчисарайский фонтан", "Семь красавиц". Особое место в его творческой биографии занимает работа над балетом Легенда о любви, поставленным Юрием Григоровичем.

Многие годы Магсуд Мамедов и Рафига Ахундова были неразлучны - как на сцене, так и в жизни. Завершив исполнительскую карьеру, они посвятили себя хореографии, создав ряд значимых постановок, среди которых "Каспийская баллада", "Тени Гобустана", "Калейдоскоп". Их работы с успехом были представлены на международной арене, в том числе на фестивале танца в Париже в 1969 году.

Особой страницей их творчества стали собственные версии балетов Гара Гараева "Тропою грома" и "Семь красавиц", ставшие настоящими шедеврами сценического искусства. В 1983 году вышел фильм-балет "Семь красавиц", поставленный этой творческой семьёй.

В разные годы Магсуд Мамедов и Рафига Ахундова работали как балетмейстеры и педагоги за рубежом - в Алжире, Бельгии, Египте, Швеции, достойно представляя азербайджанскую школу балета на международной сцене.

Уход Магсуда Мамедова - невосполнимая утрата для культуры Азербайджана. Его жизнь была служением искусству, а его творчество останется в памяти поколений как символ преданности сцене и высокого мастерства.