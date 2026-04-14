Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3 505 человек

Продолжается эвакуация из Ирана как граждан Азербайджана, так и граждан других стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, с 08:00 28 февраля до 10:00 13 апреля из Ирана было эвакуировано в общей сложности 3 505 человек, являющихся гражданами различных стран.

Так, за указанный период через Азербайджан были эвакуированы 736 граждан Китая, 613 - Азербайджана, 374 - России, 294 - Индии, 198 - Бангладеш, 194 - Таджикистана, 152 - Пакистана, 136 - Ирана, 116 - Индонезии, 84 - Омана, 57 - Алжира, 46 - Италии, 30 - Германии, 27 - Канады, 26 - Испании, 25 - Франции, 21 - Грузии, по 18 - Саудовской Аравии и Японии, по 17 - Узбекистана и США, 16 - Бахрейна, по 14 - Польши и Швейцарии, по 13 - Казахстана, Нигерии и Беларуси, 12 - Венгрии, 11 - Мексики, по 10 - Великобритании, Болгарии и Демократической Республики Конго, 9 - Бразилии, по 8 - Судана и Венесуэлы.

Кроме того, в списке значатся по 6 граждан ОАЭ, Финляндии, Словакии, Бельгии, Кыргызстана, Румынии, Чехии и Австралии; по 5 - Сербии, Швеции, Афганистана, Турции, Австрии, Греции и Вьетнама; по 4 - Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта и Нидерландов.

Также через Азербайджан были эвакуированы по 3 гражданина Катара, Хорватии, Дании и Норвегии; по 2 - Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра, Египта, Словении и Уругвая; а также по одному гражданину Туниса, Южной Африки, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Белиза и Доминиканской Республики.