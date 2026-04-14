Азербайджан и Латвия нацелены на расширение экономического сотрудничества

Обсуждено расширение экономического сотрудничества Азербайджана и Латвии.

Как передает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в X.

"В ходе встречи с министром сельского хозяйства Латвийской Республики и сопредседателем Межправительственной комиссии Азербайджан-Латвия Армандсом Краузе мы подчеркнули перспективы развития экономических отношений между нашими странами.

Мы также обсудили возможности расширения совместной деятельности в сферах торговли, энергетики, инвестиций, транспорта и сельского хозяйства", - говорится в публикации.

Отметим, что в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций из Латвии в Азербайджан составил 6,945 миллиона долларов США.

Согласно информации, это на 17,466 миллиона долларов или на 71,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.