Азербайджан и Латвия нацелены на расширение экономического сотрудничества
Обсуждено расширение экономического сотрудничества Азербайджана и Латвии.
Как передает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в X.
"В ходе встречи с министром сельского хозяйства Латвийской Республики и сопредседателем Межправительственной комиссии Азербайджан-Латвия Армандсом Краузе мы подчеркнули перспективы развития экономических отношений между нашими странами.
Мы также обсудили возможности расширения совместной деятельности в сферах торговли, энергетики, инвестиций, транспорта и сельского хозяйства", - говорится в публикации.
Отметим, что в 2025 году объем прямых иностранных инвестиций из Латвии в Азербайджан составил 6,945 миллиона долларов США.
Согласно информации, это на 17,466 миллиона долларов или на 71,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре