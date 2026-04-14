В центре Баку просела дорога

Вчера на пересечении улиц Рашида Бейбутова и Сулеймана Рагимова в Баку произошло проседание дороги. Территория была огорожена, установлены предупреждающие знаки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, Объединенная служба водоснабжения крупных городов выступила с заявлением по этому поводу.

В ведомстве сообщили, что авария на канализационном коллекторе, зафиксированная на пересечении улиц Рашида Бейбутова и Сулеймана Рагимова в Насиминском районе, устранена.

"Линия отремонтирована и восстановлена", - говорится в сообщении.