ЦБА обнародовал объем активов финансового сектора Азербайджана в 2025 г.

В 2025 году активы финансового сектора Азербайджана выросли на 7,7% и достигли 60,6 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана Атахан Гасанов сегодня на пресс-конференции, посвященной презентации "Отчета о финансовой стабильности".

"С этим показателем активы финансового сектора достигли 47% ВВП и 66% ненефтяного ВВП. В целом наблюдался рост активов по всем сегментам финансового сектора", - подчеркнул он.