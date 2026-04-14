ЦБА обнародовал объем активов финансового сектора Азербайджана в 2025 г.

https://news.day.az/economy/1827834.html
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор департамента финансовой стабильности Центрального банка Азербайджана Атахан Гасанов сегодня на пресс-конференции, посвященной презентации "Отчета о финансовой стабильности".
"С этим показателем активы финансового сектора достигли 47% ВВП и 66% ненефтяного ВВП. В целом наблюдался рост активов по всем сегментам финансового сектора", - подчеркнул он.
