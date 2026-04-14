Эти лица в Азербайджане освобождены от испытательного срока при приеме на работу

В Азербайджане существуют определенные ограничения, связанные с установлением испытательного срока при приеме на работу.

Как сообщает Day.Az, согласно статье 52 Трудового кодекса, для некоторых категорий лиц установление испытательного срока не допускается. Несмотря на то, что многие работодатели применяют, его для проверки профессиональных навыков сотрудника и могут устанавливать срок до 3 месяцев.

Специалист по человеческим ресурсам Айтен Шихалиева отмечает, что лицам, которые впервые начинают работать по своей специальности в год окончания университета, испытательный срок назначать нельзя.

"Кроме того, это правило распространяется на лиц младше 18 лет, беременных женщин, матерей с детьми до 3 лет, отцов, в одиночку воспитывающих детей до этого возраста, лиц, направленных на работу государством, проходящих производственную практику, а также занятых на временных работах", - добавила она.

Эксперт также подчеркнула, что при нарушении этих требований работник в первую очередь должен потребовать от работодателя отмены испытательного срока. Если требование не будет выполнено, можно обратиться в трудовую инспекцию. Инспекция сначала выносит предупреждение работодателю, а при неустранении нарушения применяются штрафные санкции в соответствии с законодательством.