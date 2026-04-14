МВФ ожидает снижение инфляции в Азербайджане в 2027 году

Инфляция в Азербайджане в 2026 году прогнозируется на уровне 6%, что выше уровня 2025 года (5,6%).

Об этом передает Day.Az со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Согласно отчету, в 2027 году инфляция в стране снизится до 5,1%.

Данные Государственного статистического комитета Азербайджана показывают, что в январе-марте 2026 года среднегодовая инфляция составила 5,7%.

Центральный банк Азербайджана сообщает, что по базовому сценарию годовая инфляция в 2026 и 2027 годах останется в пределах целевого показателя. Однако анализ последних тенденций указывает на возможное повышение прогноза инфляции на 2026 год.

В феврале 2026 года 12-месячная инфляция составила 5,7%. Годовой рост цен на продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия составил 6,8%, на платные услуги - 5,7%, на непродовольственные товары - 3,7%. Годовая базовая инфляция составила 5,6%. По мнению ЦБА, текущая инфляция в основном обусловлена внешними факторами.