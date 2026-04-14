НАТО не помогает США в открытии Ормузского пролива - Трамп
Президент США Дональд Трамп вновь обвинил НАТО.
Трамп заявил в интервью газете Corriere della Sera, что НАТО не помогает США в вопросе открытия Ормузского пролива, передает Day.Az.
Он подчеркнул, что просил Альянс направить хотя бы одно судно для обеспечения открытия пролива.
"Но они не хотят этого делать, потому что НАТО - это бумажный тигр", - добавил президент США.
