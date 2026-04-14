Глава МИД Азербайджана принял заместителя МИД России

14 апреля 2026 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаила Галузина.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены политические, торгово-экономические и гуманитарные аспекты азербайджано-российских отношений, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

Была подчеркнута важность взаимных визитов и контактов с точки зрения обсуждения вопросов, стоящих на повестке сотрудничества.

Стороны отметили, что деятельность Межправительственной государственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией играет важную роль в развитии двусторонних экономических связей, и провели обсуждения в рамках этого механизма, а также по перспективным направлениям взаимодействия.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, и были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества.