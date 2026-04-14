Кто он - новый исполнительный директор TƏBİB?

Как сообщалось ранее, решением Наблюдательного совета TƏBİB Анар Махаррам оглу Байрамов назначен новым исполнительным директором структуры.

Как передает Day.Az, Анар Байрамов родился в 1975 году.

Окончил Азербайджанский медицинский университет и Азербайджанский государственный экономический университет. С 2003 года - доктор философии по медицине.

С 1998 года работал врачом в клинике "MediClub", с 2002 года занимал должности главного медицинского эксперта, заместителя генерального директора, генерального директора, а также председателя правления страховой компании "A-Group". С 2021 года работал советником министра труда и социальной защиты населения, а также председателем правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве.

До назначения на текущую должность занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты населения.

Кроме того, в 2006-2014 годах возглавлял Комитет по медицинскому страхованию Ассоциации страховщиков Азербайджана, в 2012-2017 годах был президентом Каспийско-Европейского финансового клуба (CEIBC). С 2023 года является председателем Дефлимпийского комитета Азербайджанской Республики, с 2025 года - членом Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики.