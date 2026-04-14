Колумбия начнет борьбу с бегемотами, завезенными Эскобаром

В Колумбии начнут истребление популяции бегемотов, завезенных наркобароном Пабло Эскобаром. Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал CBS, первые четыре бегемота, так называемых "кокаиновых", появились на частном ранчо Эскобара в конце 1980-х годов.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеканал CBS, первые четыре бегемота, так называемых "кокаиновых", появились на частном ранчо Эскобара в конце 1980-х годов.
После смерти наркобарона в 1993 году ранчо было заброшено, и животные разбрелись по округе. В настоящее время популяция бегемотов оценивается примерно в 170 особей.
