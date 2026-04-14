Женская сборная Азербайджана обыграла Андорру
Женская сборная Азербайджана по футболу провела очередной матч в рамках отборочного этапа чемпионата мира.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, подопечные Сиясата Аскерова встретились в гостях со сборной Андорры и одержали победу со счетом 3:1.
В составе нашей команды дублем отметилась Севиндж Джафарзаде (15-я и 51-я минуты). Третий гол сборной на последних секундах встречи забила Эсра Маня (90+5).
Матч прошел на стадионе "Андорра-ла-Велья".
Напомним, что ранее сборная уступила Венгрии (0:1) и обыграла Северную Македонию (2:0).3
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре