Китай осудил блокаду Ирана

Китай выступил против морской блокады Ирана, осуществляемой ВМС США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД КНР, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Он отметил, что блокирование иранских портов не отвечает "общим интересам" международного сообщества.

Глава китайской дипломатии также призвал мировое сообщество активизировать усилия по продвижению мирных переговоров.

12 апреля американский лидер Дональд Трамп анонсировал блокаду.