Сегодня - день памяти выдающегося азербайджанского ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Сегодня - 41 год со дня кончины выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Ее светлая память свято чтится благодарным азербайджанским народом.

В день памяти ученого Day.Az приводит основные вехи жизни и деятельности Зарифы ханым.

Родившаяся в селе Шахтахты Шарурского района древнего Нахчывана Зарифа Алиева прошла очень насыщенный и содержательный жизненный путь. Жизненный путь отца - видного общественного и государственного деятеля, выдающегося сына нашего народа Азиза Алиева был для нее подлинной школой жизни. Зарифа ханым была верной спутницей жизни, преданным и надежным другом и соратником архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства, гениальной личности, общенационального лидера Гейдара Алиева. Все увиденное и перенятое в семье Азиза Алиева помогло ей в период, когда она была супругой главы республики. Она была моральной опорой нашего великого лидера.

Исследования, выдающиеся успехи, достигнутые академиком Зарифой Алиевой как ученым, составляют отдельный этап в истории азербайджанской медицинской науки. Окончив Азербайджанский государственный медицинский университет, Зарифа ханым Алиева получила затем образование в Московском институте усовершенствования врачей. Начав трудовую деятельность в 1949 году в качестве научного сотрудника Азербайджанского научно-исследовательского института усовершенствования врачей, она всю свою жизнь посвятила офтальмологии.

В 1940-1950-е годы в Азербайджане были широко распространены глазные болезни, в особенности трахома. Необходимо было избавить людей от этой беды, а также провести фундаментальные исследования по другой актуальной проблеме - профессиональным заболеваниям глаз, разработать эффективные методы их лечения и меры профилактики. Таким образом, сама жизнь определила тему научных изысканий молодого исследователя, и начальный этап своих научных работ она посвящает лечению трахомы. Она выезжает в регионы, где наиболее было распространено это заболевание, выявляет очаги заболевания, читает лекции офтальмологам, проводит беседы среди населения.

Вскоре после этого Зарифа ханым добилась успешных результатов в применении синтомицина на ранних стадиях трахомы. Как результат исследований, в 1959 году она успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему "Лечение трахомы синтомицином в комбинации с другими методами лечения". Предложенный ею метод лечения получил широкое применение в нашей республике и сыграл важную роль в ликвидации трахомы как заболевания.

Как ученый-офтальмолог Зарифа ханым среди актуальных проблем уделяла особое внимание диагностике, лечению глаукомы и воспалений органа зрения. Она глубоко исследовала малоизученную наукой область офтальмологии - профессиональную патологию органа зрения. Актуальность этой проблемы была связана не только с широким развитием химической и электронной промышленности, но и с изучением действия многих новых химических соединений на орган зрения. Зарифа ханым была первым исследователем в этой области. Она впервые в мире создала научно-исследовательскую лабораторию по изучению профессиональной патологии органа зрения и положила начало новому направлению в мировой науке - профессиональной офтальмологии. Обобщая предварительные результаты своих исследований в этой области, она написала докторскую диссертацию на тему "Состояние органа зрения у работников химической промышленности Азербайджана". В 1977 году Зарифе ханым была присвоена ученая степень доктора медицинских наук.

В 1980 году за напряженную и продуктивную научную деятельность ей было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки". Масштабная научно-исследовательская работа, проводимая выдающимся ученым на крупных промышленных предприятиях республики, нашла свое отражение в таких ценных монографиях, как "Профессиональная патология глаза в шинном производстве", "Офтальмология при хронической йодной интоксикации" и "Профилактика профессиональных заболеваний глаз в йодной промышленности". В 1981 году за ряд оригинальных открытий в области изучения и профилактики повреждения глаза Зарифа Алиева была удостоена премии имени академика М.И.Авербаха Академии медицинских наук СССР. Она была первой в бывшем СССР женщиной-ученым, получившей эту награду.

В 1983 году Зарифа Алиева была избрана действительным членом Академии наук Азербайджана. Она также является автором ряда учебных пособий и монографий: "Острые вирусные конъюнктивиты", "Кератиты, заболевания сосудистого тракта глаза, сетчатки, зрительного нерва, катаракты", "Глаукома и гипертония глаза", "Повреждения органа зрения", "Физиология и гистология слезоотведения", "Глазные заболевания при сахарном диабете", "Микрохирургия глаза", "Адаптационно-защитная функция зрачка " и другие. Такие труды ученого, как "Физиология слезных каналов", "Хирургическое лечение слезных каналов", "Защитные хирургические методы слезных желез" и другие, сохраняют свою актуальность и сегодня. Зарифа ханым занималась также проблемами иридодиагностики и иридотерапии, подготовила две монографии в этой области. Книги по иридодиагностике первой в мире написала Зарифа Алиева.

Привлекает внимание изречение Зарифы ханым о врачебном искусстве: "Врач - самый близкий человеку человек. Он не должен отделять себя от людей, он не должен быть себялюбивым, равнодушным человеком".

Академик Зарифа Алиева была также видным общественным деятелем. Он была членом Комитета защиты мира бывшего СССР, заместителем председателя Комитета защиты мира Азербайджана, членом Правления Всесоюзного общества "Знание", Президиума Всесоюзного научного общества офтальмологи.

Из книги народного писателя Эльмиры Ахундовой "Зарифа и Гейдар Алиевы - Любовь длиною в вечность": "Ни к одной из своих многочисленных обязанностей она ни в коем случае не подходила формально. Лично участвовала в обсуждении вопросов, прилагала знания, силы и энергию для их успешного решения. Она старалась следить за тем, чтобы рабочая сторона ее повседневной жизни не была превыше ее обязанностей как женщины и матери. Иногда Зарифа ханым чувствовала себя виноватой, потому что научная и общественная работа отнимала у нее время, которое она могла посвятить семье, детям".

У Зарифы ханым очень много почетных званий, научных титулов, наград. Каждое из этих званий - источник гордости. Но самое почетное среди них - звание Матери. Зарифа ханым - мать достойного продолжателя политического курса общенационального лидера Гейдара Алиева, Президента Ильхама Алиева.

Как отмечали ее современники, Зарифа ханым была необычной матерью и ее отношение к своим детям также было особенным. Для нее дети были словно светом, ниспосланным Всевышним. Она не жалела себя, выполняя свой материнский долг. Порой матери своей любовью к детям возвышаются на такую вершину, что вызывают восхищение у окружающих. Именно такой матерью была Зарифа ханым.