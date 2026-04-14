Роль азербайджанского газа в Европе будет только расти

Европейский энергетический рынок сталкивается с новыми вызовами на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, которая уже отражается на глобальных потоках сжиженного природного газа. В этих условиях вопросы надежности поставок и диверсификации источников энергии выходят на первый план. На этом фоне роль Азербайджана как стабильного поставщика трубопроводного газа в Европу продолжает усиливаться.

О значении азербайджанского газа для Европы рассказал Андре Вольф, руководитель отдела технологий, инфраструктуры и промышленного развития Центра европейской политики. Центр европейской политики - ведущий независимый аналитический центр, базирующийся во Фрайбурге (Германия) с офисами в Берлине, Париже и Риме.

В беседе с Day.Az он подчеркнул, что с момента начала эксплуатации Трансадриатического газопровода (TAP) в 2020 году Азербайджан стал одним из ключевых внешних поставщиков природного газа в Европу.

"Это внесло значительный вклад в достижение цели ЕС по диверсификации энергетического импорта в ответ на войну России в Украине. Согласно последним данным Европейской комиссии, в 2025 году на долю Азербайджана пришлось 3,9% импорта природного газа в ЕС (11,3 млрд кубометров), что делает его шестым по величине внешним поставщиком газа", - сказал Вольф.

Эксперт подчеркнул, что значение азербайджанского газа для Европы будет расти.

"Новое долгосрочное соглашение о поставках с немецкими газовыми трейдерами, наряду с уже действующими долгосрочными контрактами с Италией, Грецией и Болгарией, вероятно, увеличит эту долю в ближайшие годы. Оно предусматривает дополнительные ежегодные поставки газа в Европу объемом до 1,5 млрд кубометров", - отметил он.

По его словам, поставки газа из Азербайджана имеют как экономические, так и геополитические преимущества. "Это не только способствует снижению зависимости от России как поставщика, но и помогает ограничить растущее влияние американского СПГ на европейский газовый рынок, снижая риск экономического давления", - сказал он.

Он также указал на важность долгосрочных контрактов. "Они смягчают влияние волатильных цен на международном спотовом рынке СПГ на оптовые цены в Европе. Текущая турбулентность на рынке напоминает трейдерам о важной роли долгосрочных контрактов и повышает их готовность к долгосрочной торговле", - отметил эксперт.

"Учитывая, что строгие правила ЕС по мониторингу газовых хранилищ были продлены, краткосрочные колебания поставок в рамках таких контрактов не представляют риска для энергоснабжения Европы", - добавил он.

Говоря о значении экспорта газа для Азербайджана, Вольф подчеркнул, что это может стать ключевым элементом стратегии экономического роста, учитывая, что цена экспортируемого газа может быть значительно выше, чем цена газа для внутреннего потребления. Он также не согласился с мнением о риске "запирания" экономики в рамках ископаемого топлива.

"Более выгодные условия экспорта газа создадут дополнительные стимулы для замещения внутреннего потребления природного газа альтернативными, более устойчивыми источниками энергии", - сказал специалист.

Кроме того, по его словам, в перспективе возможна и трансформация инфраструктуры. "Трансграничные газопроводы в среднесрочной перспективе могут постепенно быть переоборудованы в водородные, что обеспечит плавный переход от ископаемых к "зеленым" моделям экспорта. Это может синхронизировать экономическую трансформацию ЕС и Азербайджана", - пояснил он.

Вольф также указал на существующие риски, основным из которых является неопределенность относительно среднесрочного спроса на природный газ в Европе. Хотя нормы ЕС предусматривают прекращение долгосрочных контрактов на ископаемое топливо к 2049 году, конкретные сроки отказа от природного газа остаются крайне неопределенными. По его словам, это сдерживает инвестиции в инфраструктуру.

"ЕС следует сформировать технологически нейтральную нормативную базу, которая обеспечит импортерам необходимую гибкость для долгосрочного планирования", - подчеркнул эксперт.

В заключение Вольф отметил важность углубления сотрудничества. "ЕС и Азербайджану следует сосредоточиться на реализации стратегического энергетического партнерства для преодоления узких мест в финансировании инфраструктуры. Поддержка проекта подводного кабеля через Черное море уже является хорошим началом. ЕС также следует рассмотреть возможность включения газовой инфраструктуры в свои внешние программы, учитывая роль природного газа как переходной технологии", - резюмировал он.

Марьяна Ахмедова