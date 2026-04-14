Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Стамбул - ФОТО
Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова прибыла с рабочим визитом в Стамбул.
Об этом Day.Az сообщили в отделе прессы и связям с общественностью Милли Меджлиса.
Отмечается, что целью визита является участие в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза и 5-й Конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.
С.Гафарову в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле приветствовали посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, генконсул нашей страны в Стамбуле Нармина Мустафаева и другие официальные лица.
Было отмечено, что в рамках визита запланирован ряд встреч между спикером Милли Меджлиса и главами парламентских делегаций, участвующих в мероприятии.
