В Баку произошел взрыв в доме: есть погибший и пострадавшие
В Баку произошел взрыв в жилом доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился в 4-м микрорайоне Насиминского района.
Вызов на место происшествия поступил в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи около 14:20. Об этом сообщили в TƏBİB.
Отмечается, что на место происшествия была направлена бригада скорой помощи.
"Бригадой скорой медицинской помощи зафиксирована смерть 34-летнего мужчины до прибытия врача. В результате происшествия еще двум пострадавшим - мужчине 40 лет и женщине 29 лет - была оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре