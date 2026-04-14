есть погибший и пострадавшие

В Баку произошел взрыв в жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился в 4-м микрорайоне Насиминского района.

Вызов на место происшествия поступил в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи около 14:20. Об этом сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что на место происшествия была направлена бригада скорой помощи.

"Бригадой скорой медицинской помощи зафиксирована смерть 34-летнего мужчины до прибытия врача. В результате происшествия еще двум пострадавшим - мужчине 40 лет и женщине 29 лет - была оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.