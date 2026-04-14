МВФ прогнозирует рост профицита текущего счета Азербайджана в 2026 году Профицит текущего счета Азербайджана в 2026 году значительно увеличится, а затем снизится в 2027 году. Об этом передает Day.Az со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ). Прогнозируется, что профицит текущего счета достигнет 9,7% от ВВП в 2026 году, что выше уровня 5,5% в 2025 году.
Прогнозируется, что профицит текущего счета достигнет 9,7% от ВВП в 2026 году, что выше уровня 5,5% в 2025 году. В 2027 году ожидается его сокращение до 5,4% ВВП.
МВФ также предсказывает рост реального ВВП Азербайджана на уровне 2,2% в 2026 году, что будет выше 1,4% в 2025 году. В 2027 году рост ускорится до 2,5%.
Что касается инфляции, то в 2026 году она составит 6%, в отличие от 5,6% в 2025 году, а в 2027 году снизится до 5,1%.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре