МВФ прогнозирует рост профицита текущего счета Азербайджана в 2026 году

Профицит текущего счета Азербайджана в 2026 году значительно увеличится, а затем снизится в 2027 году.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ).

Прогнозируется, что профицит текущего счета достигнет 9,7% от ВВП в 2026 году, что выше уровня 5,5% в 2025 году. В 2027 году ожидается его сокращение до 5,4% ВВП.

МВФ также предсказывает рост реального ВВП Азербайджана на уровне 2,2% в 2026 году, что будет выше 1,4% в 2025 году. В 2027 году рост ускорится до 2,5%.

Что касается инфляции, то в 2026 году она составит 6%, в отличие от 5,6% в 2025 году, а в 2027 году снизится до 5,1%.