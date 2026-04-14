ЦБ Азербайджана прокомментировал увеличение долговой нагрузки населения

Цель Центрального банка Азербайджана состоит не в сокращении долгов населения, а в обеспечении того, чтобы этот рост основывался на прочных фундаментах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде на пресс-конференции, посвященной презентации "Отчета о финансовой стабильности".

По его словам, главный принцип заключается в том, что люди должны брать в долг только столько, сколько могут позволить себе вернуть:

"Увеличение заимствований частично обусловлено низкой базой. В то же время опыт других стран показывает, что с ростом доходов увеличиваются и заимствования. В этом отношении рост общего объема заимствований можно считать нормальным, главное, что доля рискованных и чувствительных к рискам кредитов не увеличивается.

По статистике, наблюдается снижение сегмента с высокой долговой нагрузкой (выше 45%). Вместо этого больше людей стали брать кредиты небольшими суммами: если раньше 41 человек брал кредиты, то сейчас эта цифра достигла 110 человек. Это считается безопасней, так как это более целесообразно, чем ситуация, при которой небольшое количество лиц берет крупные и труднопогашаемые кредиты".

Отметим, что динамика долговой нагрузки населения находится в центре внимания. Несмотря на наблюдаемую положительную динамику роста располагаемых доходов населения, доля долговой нагрузки в этих доходах продолжает расти. Так, отношение долговой нагрузки населения к его располагаемым доходам по сравнению с концом прошлого года увеличилось на 0,4 процентных пункта и составило 18,4%.