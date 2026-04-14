Apple отложила старт производства складного смартфона

Apple скорректировала график запуска производства складного смартфона, условно именуемого iPhone Fold. Начало массового выпуска устройства отстает от первоначального плана примерно на один-два месяца.

Изначально Apple рассчитывала приступить к серийному производству в июне 2026 года, однако сроки были перенесены на начало августа. Это сокращает временной запас на наращивание объемов перед осенней презентацией, традиционно являющейся ключевым событием продуктового календаря Apple.

До выхода на массовое производство устройство должно пройти стандартные этапы тестирования Design Validation Testing (DVT) и Production Validation Testing (PVT), которые позволяют проверить соответствие дизайна и готовность к серийному выпуску.

Несмотря на сдвиг сроков, компания по-прежнему ориентируется на релиз осенью 2026 года. При этом более поздний старт производства может привести к ограниченной доступности устройства на начальном этапе продаж.

По слухам, осенью 2026 года Apple представит iPhone Fold (iPhone Ultra) и iPhone 18 Pro. Базовый iPhone 18 выйдет лишь в начале 2027 года.