Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони, заявив, что изменил свое мнение о ней.

Как передает Day.Az, в интервью газете Corriere della Sera Трамп отметил, что раньше считал Мелони смелым лидером, однако теперь его мнение изменилось.

"Если бы у Ирана была возможность, он бы уничтожил Италию за две минуты. Разве людям нравится, что Мелони ничего не делает, чтобы забрать нефть? Не думаю. Я в шоке. Я думал, что она смелая. Я ошибался", - заявил Трамп.

По словам президента США, Мелони уже не та, что раньше, и Италия изменится:

"Иммиграция уничтожает Италию и всю Европу. Мелони же говорит, что Италия не хочет вмешиваться в эти вопросы, несмотря на то, что получает нефть именно через Ормузский пролив, а США имеют важное значение для Италии. Она считает, что Италия не должна этим заниматься, и что США должны сделать это за нее".