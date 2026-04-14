На некоторых дорогах в Баку введено ограничение скорости

В связи с погодными условиями на ряде дорог снижен скоростной режим, на информационных табло активирован знак "скользкая дорога".

Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

В настоящее время из-за погодных условий на дороге от Зыхского круга до аэропорта максимальная скорость снижена на 20 км/ч, а также на проспекте Гейдара Алиева - до Мярдаканского моста - по всем полосам снижено на 20 км/ч.

В связи с этим сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом МВД внесены изменения в информационно-скоростные табло. Одновременно на всех табло размещен знак "скользкая дорога".

Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.