В Вашингтоне началась встреча между Израилем и Ливаном

В Вашингтоне началась самая высокоуровневая прямая встреча между Израилем и Ливаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, переговоры проходят при посредничестве американских дипломатов.

Основные темы обсуждения касаются различий в повестках сторон. Израиль намерен поднять вопрос разоружения "Хезболлы" и перспективы мирного соглашения, в то время как Ливан сосредоточен на обеспечении прекращения огня на своей территории.

Эксперты отмечают, что из-за нежелания Израиля соглашаться на перемирие, серьезных результатов от встречи не ожидается.