В Вашингтоне началась встреча между Израилем и Ливаном
В Вашингтоне началась самая высокоуровневая прямая встреча между Израилем и Ливаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, переговоры проходят при посредничестве американских дипломатов.
Основные темы обсуждения касаются различий в повестках сторон. Израиль намерен поднять вопрос разоружения "Хезболлы" и перспективы мирного соглашения, в то время как Ливан сосредоточен на обеспечении прекращения огня на своей территории.
Эксперты отмечают, что из-за нежелания Израиля соглашаться на перемирие, серьезных результатов от встречи не ожидается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре