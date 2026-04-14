В Нахчыване выросли соцвыплаты

В 2025 году в Нахчыване государственная поддержка по линии социальных выплат значительно расширилась, а общие показатели наглядно демонстрируют устойчивую тенденцию роста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в течение года на социальные пособия и пенсии было выплачено в общей сложности 79,4 млн манатов, что на 12% больше по сравнению с предыдущим годом.

Согласно распределению средств, на ежемесячные социальные пособия направлено 45,9 млн манатов, на единовременные выплаты - 1,1 млн манатов. Объем пособий, выплаченных за счет обязательного государственного социального страхования, составил 4,9 млн манатов, а выплаты по президентским стипендиям - 31,8 млн манатов.

Отдельного внимания в системе социальной защиты заслуживает автоматизированный механизм назначения. В течение года 7 158 гражданам социальные пособия и пенсии были назначены в проактивном порядке, что составляет 79% от общего числа назначений. Кроме того, по линии обязательного государственного социального страхования проактивные назначения были произведены еще для 1 882 человек.