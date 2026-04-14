Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Мир, каким мы его знали еще каких-то десять лет назад, сегодня выглядит как далекое и, пожалуй, наивное воспоминание. Войны, которые раньше казались локальными и быстротечными, превращаются в затяжные противостояния. Глобальная архитектура безопасности, выстраивавшаяся десятилетиями, трещит по швам. И на этом тревожном фоне особенно важно понять: есть ли страны, которым удается не просто устоять в этой буре, но и стать примером для других? Такой пример есть. И за ним стоит конкретный человек.

Азербайджан сегодня - пожалуй, один из редких островков реальной стабильности в крайне неспокойном геополитическом окружении. Это не случилось само по себе. Это результат многолетней, последовательной и принципиальной политики Президента Ильхама Алиева - лидера, который отказался играть по чужим правилам, выстроил собственную стратегию и довел ее до конкретного, измеримого результата. Его непреклонность в вопросах суверенитета, отказ вступать в чужие блоки и втягиваться в чужие конфликты, умение выстраивать равноправные отношения со всеми партнерами без исключения - все это превратило Азербайджан в государство, которое в мире не просто замечают, но и уважают. В мире, где царит хаос, это дорогого стоит.

Четыре года. Именно столько продолжается война между Россией и Украиной - конфликт, который многие поначалу отказывались воспринимать всерьез, рассчитывая на быстрое урегулирование. Никто сегодня не возьмется с уверенностью сказать, чем и когда закончится эта война.

Не менее тревожная картина складывается на Ближнем Востоке. Война между Ираном и коалицией США и Израиля, которую в первые часы многие аналитики поспешили назвать скоротечной операцией, продолжается уже сорок дней. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном взаимном прекращении огня с Ираном, однако уже на следующий день режим тишины был нарушен ударами в Ливане.

Мир живет в условиях хронической неопределенности. И именно в этом контексте бесконечных, неразрешимых, кровоточащих конфликтов опыт Азербайджана приобретает особое, принципиальное значение.

Осень 2020 года. Пока мир был захвачен пандемией, Азербайджан начал то, что уже закрепилось в учебниках истории и политологии - 44-дневную Отечественную войну. За этот срок Азербайджанская армия освободила территории, находившиеся под армянской оккупацией почти тридцать лет. 10 ноября Армения подписала капитуляцию. Победа была полной, безоговорочной и, что принципиально важно, юридически оформленной.

В 2023 году была проведена антитеррористическая операция, поставившая окончательную точку в вопросе восстановления территориальной целостности страны. Азербайджан вернул все.

На фоне войн, которые тянутся годами и десятилетиями без какого-либо результата, азербайджанский опыт выглядит как нечто исключительное. Это единственный пример в современной истории, когда затяжной конфликт был разрешен полностью, быстро и с последующим переходом к мирному строительству. Подобный результат не был достигнут случайно. За ним стоит многолетняя, последовательная и выверенная стратегия.

Говоря о факторах, обеспечивших победу, первое, о чем нельзя не сказать - это азербайджанский солдат. Его мужество, стойкость, готовность воевать за свою землю стали тем человеческим фундаментом, без которого никакая стратегия не работает. Тридцать лет оккупации не сломили народ - они закалили его.

История знает немало примеров самоотверженных армий, которые терпели поражение из-за политических просчетов, дипломатической изоляции или экономической слабости. Азербайджан был готов к войне на всех фронтах одновременно.

Первый фундамент Победы - экономика. Многолетняя работа по диверсификации нефтяных доходов, развитию ненефтяного сектора, созданию стратегических резервов позволила стране финансировать масштабную военную модернизацию и при этом сохранять макроэкономическую стабильность.

Второй фундамент - армия. Масштабные инвестиции в оборонный сектор на протяжении почти двух десятилетий превратили вооруженные силы страны в одну из наиболее боеспособных армий региона. Эффективное применение беспилотных технологий, слаженность различных родов войск, профессионализм командного состава - все это стало результатом планомерной и целенаправленной работы.

Третий фундамент - международный авторитет и дипломатия. К 2020 году Азербайджан подошел с репутацией предсказуемого, самостоятельного и уважаемого государства. Правовая позиция Азербайджана, основанная на резолюциях Совета Безопасности ООН, была безупречна.

Но за всеми этими факторами стоит один человек, чья роль в этой истории является определяющей - Президент Ильхам Алиев.

Именно он принял решение о войне, когда для нее созрели все условия. Именно он остановил войну в нужный момент - что, пожалуй, требует не меньшей политической воли, чем решение начать ее. Именно он выстроил ту систему координат, в которой Победа на поле боя органично переросла в Победу за столом переговоров, а затем - в конкретные шаги по региональному строительству.

В январе этого года, выступая на панельной дискуссии в Давосе, Президент Ильхам Алиев говорил об этом пути так:

"Мы не потеряли мужество, чтобы попытаться восстановить справедливость, международное право и наш суверенитет. На это ушло 30 лет. Международные институты в то время, я имею в виду 30 лет назад, 20 лет назад, 10 лет назад - и сейчас их поведение не изменилось. Мы изменились. Мы перестали верить в то, что кто-то придет и все уладит за нас. Все наши надежды на международное посредничество полностью рухнули. Совет Безопасности ООН - высший международный орган - принял четыре резолюции, требующие вывода армянских войск с нашей территории. Они остались на бумаге. ОБСЕ и другие международные институты приняли множество резолюций. Ни одна из них так и не была реализована - пока мы сами не взяли ситуацию в свои руки и не сделали это. Мы восстановили справедливость, международное право, наш суверенитет, территориальную целостность, а затем достигли мира. А потом мы остановились. А для лидера страны, которая страдала в течение тридцати лет, остановиться в нужный момент - это очень ответственное и очень важное решение", - сказал глава государства.

Но главное, пожалуй, произошло после войны. История знает немало примеров того, как страна-победитель выбирала путь давления на проигравшую сторону, путь изоляции. Азербайджан же пошел другим путем.

Баку первым выступил за начало переговоров о нормализации отношений с Арменией, за открытие транзитных маршрутов, за экономическую интеграцию. Азербайджан предложил соседу возможность стать частью новой региональной реальности, в которой всем, включая армянский народ, может быть лучше.

При этом принципиальная позиция Баку неизменна: любые вопросы между двумя странами должны решаться напрямую, без навязанных форматов и внешних игроков, стремящихся использовать переговоры в собственных интересах. Показательно, что эту логику фактически разделяет сегодня и Ереван.

Итог этой политики уже виден. Суверенитет Азербайджана над освобожденными территориями признан ключевыми мировыми игроками - США, Евросоюзом, Россией, Китаем. Это консенсус, который принципиально отличает нашу Победу от большинства послевоенных ситуаций в современной истории, где военный результат годами оставался спорным.

Геополитическое окружение Азербайджана - прямо скажем, не подарок. Война на севере, конфликт на юге, нестабильность на западе. В такой ситуации само по себе сохранение стабильности и предсказуемости является достижением. Но Азербайджан идет дальше.

Когда разгорелась война с участием Ирана, именно тут любители спекуляций активизировались, пытаясь поставить Баку перед искусственной дилеммой. Азербайджан не принял этой игры. Страна отправила в Иран несколько партий гуманитарной помощи. Тегеран многократно выражал за это благодарность. А позиция о недопустимости использования азербайджанской территории для атак на соседей остается неизменной.

Аналогичная история с Украиной. С первых дней войны Азербайджан направил туда гуманитарные грузы - генераторы, медицинское оборудование, продовольствие. Поддержка восстановления энергетической инфраструктуры.

Баку строит равноправные, взаимоуважительные отношения и с Ираном, и с США, и с Израилем. И с Востоком, и с Западом. Потому что умеет отстаивать собственные принципы и собственный суверенитет. Об этом в Давосе говорил и сам Президент Ильхам Алиев.

"При этом мы поддерживаем хорошие отношения со множеством партнеров. Например, у нас подписаны документы о стратегическом партнерстве с десятью странами-членами Европейского Союза, а также соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Китаем. С Соединенными Штатами обсуждается Хартия стратегического партнерства. И все это возможно. Это не противоречит друг другу. Когда у тебя есть четкое видение своей страны, своего будущего, когда у тебя есть сила, сплоченное общество и ты делаешь то, что правильно, независимо от того, что говорят другие, кто пишет статьи о вас и ваших действиях. Поэтому я более оптимистичен, особенно в нашем случае с Арменией. Вероятно, это один из уникальных случаев, когда мы обретаем настоящий мир после трех десятилетий войны и кровопролития. Такова история", - сказал Президент Азербайджана.

Именно эта независимость и предсказуемость и создает то, что в международных отношениях ценится дороже всего - доверие.

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, выступая на инвестиционном форуме в Майами, отдельно выделил азербайджанского лидера, говоря о примерах сильного руководства в современном мире: "Например, Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил свою страну в совершенно новое русло".

А в начале этого года Президент Ильхам Алиев был удостоен Премии Заида за человеческое братство - одной из наиболее уважаемых международных наград гуманистического характера. Это стало признанием того, что линия, которую Азербайджан проводит последовательно на протяжении многих лет, воспринимается мировым сообществом как нечто подлинное.

Пока Ближний Восток снова горит, а режимы прекращения огня нарушаются на следующий день после объявления. Пока международные посредники проводят раунд за раундом переговоров без результата - Азербайджан уже пять лет живет в условиях мира, который сам себе построил.

Это результат многолетней, последовательной, принципиальной политики лидера, который отказался ждать, пока кто-то придет и решит его проблемы за него. Который вложил ресурсы в армию и дипломатию. Который выиграл войну и нашел в себе политическую волю предложить мир.

В мире, где победа все чаще означает лишь временную паузу между раундами насилия, Азербайджан доказал: безусловная победа возможна. Более того - она может стать основой для устойчивого регионального порядка.

Именно в этом и состоит историческое значение того, что было сделано под руководством Президента Ильхама Алиева. Не только для Азербайджана, а для всей системы современных международных отношений, которая отчаянно нуждается в рабочих моделях. Пока мировое сообщество ищет эти модели в переговорных залах и на страницах резолюций, можно просто посмотреть на Южный Кавказ. Там этот опыт уже есть - конкретный и подтвержденный практикой.