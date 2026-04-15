Азербайджанская нефть изменилась в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась на 7,27 доллара США, или на 5,8% по сравнению с предыдущим показателем, и составила 118,56 долларов США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 6,98 доллара, или на 5,8%, и составила 114,04 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 7,37 доллара, или на 7,7%, и составила 88,15 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 8,02 доллара, или на 6%, и составила 124,72 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти рассчитана на уровне 65 долларов США за баррель.