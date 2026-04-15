Ни одно судно не прошло через блокаду у иранских берегов

За сутки ни одно шедшее в Иран или из него судно не преодолело блокаду.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) в X.

"Более 10 000 моряков, морских пехотинцев и военнослужащих ВВС США, а также более десятка военных кораблей и десятки самолетов выполняют задачу по блокаде судов, входящих и выходящих из иранских портов. В первые 24 часа ни одно судно не прошло через блокаду США, а 6 торговых судов выполнили указания сил США развернуться и вернуться в иранский порт на берегу Оманского залива.

Блокада применяется беспристрастно ко всем судам всех стран, входящим или выходящим из иранских портов и прибрежных районов, включая все иранские порты на Аравийском заливе и в Оманском заливе. Силы США поддерживают свободу судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в направлении портов, не принадлежащих Ирану, и из них", - говорится в заявлении.

12 апреля американский лидер Дональд Трамп анонсировал блокаду.