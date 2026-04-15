"Карабах" оштрафовали

Футбольный клуб "Карабах" оштрафован на 700 манатов.

Как сообщает Day.Az, соответствующее решение принял Дисциплинарный комитет АФФА.

Причиной стало то, что четыре футболиста агдамского клуба получили желтые карточки в матче XXVII тура Премьер-лиги Азербайджана против "Шамахы".

Напомним, встреча завершилась без забитых голов.