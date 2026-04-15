Три суверенных фонда приняли участие в создании инвестплатформы "Galaxy Orientis" Китай-АСЕАН

Китайская инвестиционная корпорация, Индонезийское инвестиционное управление и Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ) совместно учредили инвестиционную платформу "Galaxy Orientis" Китай-Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (CAIP или Программа).

Она представляет собой суверенную платформу прямых инвестиций, направленную на реализацию долгосрочных инвестиционных возможностей между Китаем и регионом АСЕАН. В рамках Программы на начальном этапе привлечены средства в размере примерно 520 миллионов долларов США, а общий целевой объем определен в 1 миллиард долларов США.

Платформа функционирует на основе механизма совместного управления тремя суверенными фондами с целью содействия потокам капитала и усиления промышленного сотрудничества между Китаем и регионом АСЕАН.

На фоне углубления торговых связей между Китаем и АСЕАН и переформатирования цепочек поставок в Юго-Восточной Азии Программа нацелена на оценку высококачественных инвестиционных возможностей в таких сферах, как промышленность, здравоохранение, потребительский сектор, бизнес-услуги и технологии.

Дочерняя структура по международным операциям компании China Galaxy Securities, выступающей в качестве главного партнера Программы, - CGS International Securities Pte. Ltd. - поддерживает деятельность платформы благодаря своему обширному опыту в регионе, операционной инфраструктуре и существующим сетям в Юго-Восточной Азии.

В рамках Программы средства будут направляться в фонды авторитетных управляющих прямыми инвестициями, работающих по направлению Китай-АСЕАН, а также в инвестиционные проекты, реализуемые в отдельных странах АСЕАН. Данные инвестиции охватывают такие направления, как расширение деятельности китайских компаний на рынках АСЕАН или использование компаниями АСЕАН китайских технологий, цепочек поставок и человеческого капитала.

Председатель Совета директоров и главный исполнительный директор Китайской инвестиционной корпорации Чжан Цинсун (Zhang Qingsong) заявил:

"Китайская инвестиционная корпорация совместно с нашими партнерами - Индонезийским инвестиционным управлением и SOFAZ - реализует программу "Galaxy Orientis" Китай-АСЕАН, основываясь на нашей твердой уверенности в перспективах экономического развития региона АСЕАН и широком потенциале китайско-асеановского сотрудничества. Мы считаем, что инвестируя в высококачественные компании, ориентированные на рынок АСЕАН, Фонд не только получит устойчивую финансовую прибыль, но и внесет вклад в содействие экономическому развитию региона. Эта инициатива является частью последовательных усилий Китайской инвестиционной корпорации, которая, будучи суверенным фондом благосостояния Китая, использует свои преимущества для совместной с партнерами оценки глобальных инвестиционных возможностей".

Временный главный исполнительный директор Индонезийского инвестиционного управления Эдди Порванто отметил:

"Данная Программа является важным стратегическим шагом в создании специализированной инвестиционной платформы на экономическом коридоре Китай-Юго-Восточная Азия. Это первая инвестиция Индонезийского инвестиционного управления в структуру фонда прямых инвестиций, который, в свою очередь, инвестирует в другие инвестиционные фонды в рамках этой программы, и отражает нашу роль стратегического партнера в реализации высококачественных инвестиционных возможностей. Посредством платформы Индонезийское инвестиционное управление, сотрудничая с ведущими глобальными институциональными инвесторами, нацелено на направление долгосрочного капитала, а также глобального опыта и сетей в сектора, поддерживающие устойчивое развитие и создание экономической ценности в Индонезии".

Исполнительный директор SOFAZ Исрафил Мамедов заявил:

"SOFAZ рад партнерству с Китайской инвестиционной корпорацией и Индонезийским инвестиционным управлением в рамках Китайско-асеановской инвестиционной программы. Эта платформа является важным этапом нашей стратегии с точки зрения расширения сотрудничества между суверенными фондами и обеспечения доступа к новым возможностям на одном из самых динамичных экономических направлений мира. Благодаря опыту партнеров и возможностям долгосрочного капитала мы сможем более эффективно использовать возможности, создаваемые быстроразвивающимися торговыми связями и интеграцией цепочек поставок между Китаем и Юго-Восточной Азией. В то же время, это сотрудничество внесет вклад в дальнейшую диверсификацию инвестиционного портфеля SOFAZ".

Председатель Совета директоров компании "CGS International" Ву Пэн заявил:

"CGS International мобилизует свой обширный опыт в регионе Юго-Восточной Азии и сложившуюся партнерскую сеть для реализации данной Программы. Это позволит более эффективно использовать возможности в секторах региона с высоким потенциалом роста и растущий интерес инвесторов. Мы благодарим Китайскую инвестиционную корпорацию, Индонезийское инвестиционное управление и SOFAZ за оказанное нам доверие. Мы готовы оказывать поддержку нашим партнерам, учитывая особенности региона и имеющиеся возможности".

Церемония подписания, связанная с созданием Фонда, состоялась 13 апреля в городе Пекин. На церемонии стороны были представлены соответственно исполнительным вице-президентом и заместителем главного инвестиционного директора Китайской инвестиционной корпорации Чжан Шаоцином (Zhang Shaoqing), главным инвестиционным директором Индонезийского инвестиционного управления Кристофером Ганисом, директором Инвестиционного департамента SOFAZ Фархадом Зейналовым, а также членом Исполнительного комитета, бизнес-директором компании China Galaxy Securities и председателем Совета директоров компании CGS International Ву Пэном.

О Китайской инвестиционной корпорации

Основанная в 2007 году со штаб-квартирой в Пекине, Китайская инвестиционная корпорация была создана с целью диверсификации валютных резервов Китая и является одним из крупнейших суверенных фондов благосостояния в мире. По состоянию на конец 2024 года общий объем активов Китайской инвестиционной корпорации составил 1,57 триллиона долларов США.

Китайская инвестиционная корпорация ведет свою деятельность на основе профессионального подхода, соответствующего международным стандартам рынка, одновременно придерживаясь принципов осмотрительных, ответственных и квалифицированных инвестиций. Внешняя инвестиционная деятельность Фонда охватывает инвестиции в акции и облигации, стратегии хедж-фондов и мульти-активов, инвестиции в прямые инвестиции и прямые кредиты, прямые и фондовые инвестиции в таких областях, как недвижимость, инфраструктура, природные ресурсы и сельское хозяйство, а также управление двусторонними и многосторонними фондами.

Об Индонезийском инвестиционном управлении

Индонезийское инвестиционное управление - это суверенный фонд благосостояния, который действует с целью поддержки устойчивого развития страны и формирования благосостояния для будущих поколений.

Индонезийское инвестиционное управление осуществляет инвестиционную деятельность в секторах, которые укрепляют конкурентные преимущества страны и обеспечивают оптимальную доходность с учетом рисков, а также сотрудничает с ведущими местными и международными инвестиционными институтами.

О SOFAZ

Основанный в 1999 году SOFAZ является суверенным фондом благосостояния, обеспечивающим аккумуляцию и эффективное управление нефтегазовыми доходами страны. Основной целью Фонда является сохранение и приумножение полученных доходов путем их долгосрочного и устойчивого управления для будущих поколений. В настоящее время SOFAZ, общий объем активов которого превышает 70 миллиардов долларов США, реализует широко диверсифицированную по всему миру инвестиционную стратегию, охватывающую такие различные области, как долговые обязательства и инструменты денежного рынка, акции, золото, недвижимость и инфраструктура.

О China Galaxy Securities и CGS International

China Galaxy Securities (CGS) является одним из ведущих инвестиционных банков Китая, обслуживает более 20 миллионов клиентов по всему миру, а объем активов под управлением превышает 6 триллионов RMB (китайских юаней). Компания обладает одной из самых широких филиальных сетей в Китае и представлена в Азиатском регионе с широкой географией деятельности.

CGS International Securities Pte. Ltd. (CGS International) является дочерней структурой "CGS", осуществляющей ее международную деятельность, и отвечает за развитие глобального бизнеса компании. Опираясь на мощную институциональную базу CGS и глубокие знания рынка как на глобальном уровне, так и в регионе АСЕАН, CGS International предоставляет широкий спектр услуг, включая торговлю ценными бумагами, управление активами, инвестиционный банкинг, аналитические исследовательские услуги, операции с инструментами с фиксированной доходностью, валютой и товарами, структурированные финансовые продукты и брокерские услуги. Компания осуществляет деятельность в более чем 10 странах и регионах.