Audi разрабатывает спортивный лимузин

Спортивный лимузин станет третьей моделью китайского бренда Audi. Разработка этой модели для китайского суббренда Audi (который использует название AUDI без четырёх колец) официально подтверждена. При этом первый электромобиль марки, несмотря на сильный старт, уже теряет популярность. Партнёрство Audi с SAIC в Китае развивается: после прошлогоднего E5 Sportback и грядущего E7X запланирована и третья модель, сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Решение немецкого автопроизводителя создать суббренд AUDI с эмблемой без четырёх колец вызвало неоднозначную реакцию, однако оно лишь подчеркнуло всё возрастающую значимость китайского авторынка.

На мероприятии в Пекине гендиректор совместного предприятия Audi и SAIC Фермин Сонейра сообщил Reuters, что третья модель уже в разработке. Он охарактеризовал её как спортивный лимузин премиум-класса, но детали пока держат в секрете.

Примечательно, что Audi через совместное предприятие с FAW только что представила в Китае новый люксовый седан A6L e-tron. Модель будут выпускать в Чанчуне. Это удлинённая версия A6 e-tron, построенная на платформе PPE с 800-вольтовой технологией.