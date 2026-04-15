Иран выступил с предложением по Ормузскому проливу

Тегеран в рамках переговоров с США может рассмотреть возможность разрешить судам свободный проход через Ормузский пролив со стороны Омана без риска атак в случае достижения возможного соглашения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, данное предложение является частью возможной сделки, направленной на предотвращение нового конфликта.

Источник, пожелавший остаться неназванным, отметил, что Иран может согласиться на беспрепятственное движение судов в той части пролива, которая проходит через оманские воды.

При этом не уточняется, готов ли Иран очистить район от мин или других препятствий, а также будет ли разрешён свободный проход всем судам, включая те, которые связаны с Израилем.

Также подчёркивается, что реализация данного предложения зависит от принятия США требований Тегерана и является одним из ключевых факторов возможного соглашения по Ормузскому проливу.