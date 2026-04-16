Япония смягчит правила экспорта оружия

Япония впервые со времени окончания Второй мировой войны смягчает правила экспорта оборонной продукции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных официальных лиц.

По данным агентства, ожидается, что Япония официально примет новые правила уже в этом месяце.

Среди потенциальных покупателей называются Вооружённые силы Польши и Военно-морские силы Филиппин.

Агентство, ссылаясь на европейских дипломатов, отмечает, что дальнейшее смягчение политики экспорта вооружений Японии может способствовать снижению зависимости западных стран от США.