Когда Бахлул Мустафазаде вернется к индивидуальным тренировкам?

Защитник сборной Азербайджана и "Карабаха" Бахлул Мустафазаде продолжает восстановление после травмы.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос İdman.biz руководитель пресс-службы клуба Анар Гаджиев прокомментировал состояние игрока.

"Лечение футболиста продолжается под контролем врачей. Ожидается, что примерно через три недели он начнет индивидуальные тренировки. Планируется, что уже в следующем месяце он перейдет к этапу индивидуальной подготовки", - отметил Анар Гаджиев.

Отметим, что Бахлул Мустафазаде получил травму 18 февраля в матче плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла" (1:6), покинув поле на 22-й минуте. У защитника были диагностированы повреждения приводящих мышц левого бедра и паховой области.