В начале мая Армения закроет свое воздушное пространство

Армения с 3 по 5 мая закроет свое воздушное пространство для легких и сверхлегких воздушных судов, а также беспилотных летательных аппаратов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Арменпресс, об этом говорится в заявлении Комитета гражданской авиации Армении.

В Комитете отметили, что данная мера обусловлена проведением в стране ряда международных мероприятий.

"Учитывая проведение масштабных мероприятий в Республике Армения с 3 по 5 мая 2026 года (VIII саммит Европейского совета, саммит Армения-ЕС, Ереванский диалог) и участие в указанных мероприятиях многочисленных иностранных делегаций, сообщаем, что в этот период по соображениям безопасности в воздушном пространстве Республики Армения запрещены полеты авиации общего назначения, включая гражданские беспилотные летательные аппараты", - говорится в заявлении.