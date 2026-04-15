Азербайджанские борцы завоевали восемь золотых медалей в Турции

Сборная Азербайджана по борьбе продемонстрировала отличные результаты на турнире "Кубок Победы" в Анталье, завоевав восемь золотых медалей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в последний день соревнований на пьедестал почета поднялись еще пять представителей сборной.

В турнире по вольной борьбе чемпионами стали Нихад Сулейманлы (80 кг) и Хаким Тагиев (110 кг), которые выиграли все свои схватки.

В греко-римской борьбе одинаковых успехов добились Зака Юсубов (80 кг) и Магомед Мустафаев (110 кг). Еще один представитель сборной, Исфахан Гасанов (80 кг), завоевал бронзовую медаль.

В сумме сборная по вольной борьбе завершила турнир с тремя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями, набрав 147 очков и заняв второе место в командном зачете.

Сборная по греко-римской борьбе также заняла второе место, набрав 169 очков. В ее активе - пять золотых, две серебряные и две бронзовые медали.