Обмен сообщениями о переговорах между Ираном и США продолжается

Обмен сообщениями относительно переговоров между Ираном и Соединенными Штатами продолжается.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи на пресс-конференции в Тегеране.

По его словам, после возвращения иранской делегации в Тегеран 12 апреля при посредничестве Пакистана состоялся интенсивный обмен сообщениями.

Бегаи заявил, что позиция Ирана абсолютно ясна и была также озвучена в Исламабаде.

"Скорее всего, Иран примет пакистанскую делегацию. Переговоры пройдут как продолжение переговоров в Исламабаде и будут основаны на обсуждениях между пакистанской и американской сторонами. Вероятно, в ходе визита пакистанской делегации будут обсуждаться мнения обеих сторон", - отметил он.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли.

7 апреля США и Иран достигли соглашения о временном прекращении огня сроком примерно на две недели с целью предотвращения военной эскалации и создания возможностей для переговоров. По имеющимся данным, соглашение было достигнуто при посредничестве Пакистана. Одним из ключевых моментов является обязательство Ирана вновь открыть Ормузский пролив для глобального судоходства; в то же время стороны, прекратив атаки, готовятся к переговорам.