Могут ли измениться тарифы на коммунальные услуги в Азербайджане?

Мировые энергетические кризисы, геополитическая напряженность и волна инфляции привели к росту цен на коммунальные услуги во многих странах. В частности, подорожание газа, электроэнергии и воды напрямую влияет на социальное благосостояние населения.

Возможен ли рост тарифов на коммунальные услуги в Азербайджане на фоне глобальных тенденций?

Как сообщает Day.Az, экономист Натиг Джафарли в комментарии для KONKRET.az отметил, что в Азербайджане цены на коммунальные услуги регулируются государством, а решения в этой сфере принимаются в административном порядке.

По его словам, происходящие в мире процессы не оказывают прямого влияния на внутренние тарифы.

"Рост цен на энергоносители является проблемой для мира, но для Азербайджана, наоборот, это преимущество. Поскольку страна является экспортером энергии и получает дополнительную валютную выручку от продажи нефти и газа. С этой точки зрения повышение коммунальных тарифов внутри страны, ссылаясь на глобальный рост цен, не является правильным подходом".

Джафарли считает, что в текущих условиях в Азербайджане нет экономической необходимости повышать тарифы на коммунальные услуги:

"Это административное решение, и оно может быть принято в любой момент. Однако на данный момент, на фоне роста мировых цен на энергоносители, оснований для повышения тарифов внутри страны не наблюдается".

Таким образом, несмотря на то, что подорожание на мировых энергетических рынках приводит к неизбежным последствиям для многих стран, статус Азербайджана как экспортера энергии позволяет минимизировать эти эффекты.